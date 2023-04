Luca Salatino e Soraia si sono lasciati? Ultime news sulla coppia nata a Uomini e Donne (Di giovedì 13 aprile 2023) Luca Salatino e Soraia sono in crisi. Questo è il rumor che sta facendo impazzire i social nelle Ultime ore. Ancora news da Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che tiene incollati allo schermo milioni di italiani ogni settimana. La coppia è stabilmente ufficiale da tempo e i due si sono conosciuti proprio nello show della moglie di Costanzo, ma ora cosa sta succedendo ai due? Luca Salatino e Soraia in crisi? Lo chef romano ha partecipato anche all’ultima edizione del GF Vip, dove più volte ha pianto a causa della mancanza della sua anima gemella, Soraia. L’idea di starle lontano lo disturbava molto, al punto che un giorno ha preso una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023)in crisi. Questo è il rumor che sta facendo impazzire i social nelleore. Ancorada, il programma di Maria De Filippi che tiene incollati allo schermo milioni di italiani ogni settimana. Laè stabilmente ufficiale da tempo e i due siconosciuti proprio nello show della moglie di Costanzo, ma ora cosa sta succedendo ai due?in crisi? Lo chef romano ha partecipato anche all’ultima edizione del GF Vip, dove più volte ha pianto a causa della mancanza della sua anima gemella,. L’idea di starle lontano lo disturbava molto, al punto che un giorno ha preso una ...

