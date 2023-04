Luca Delfino finirà di scontare la pena in una struttura Rems | paura tra i residenti

(Di giovedì 13 aprile 2023) A brevelascerà il carcere, dopo aver scontato una condanna a 16 anni ed otto mesi per il delitto dell’ex fidanzata, Antonella Multari.dila suatra giugno e luglio, ma i giudici di sorveglianza lo reputano estremamente pericoloso, pertanto hanno deciso che dovrà trascorrere altri sette anni e mezzo in una(residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), le strutture nate in sostituzione dei vecchi ospedali psichiatrici giudiziari., tramite il suo avvocato Riccardo Lamonaca ha chiesto di poter andare a Villa Caterina a Genova Prà, per poter stare “più vicino alla casa dei familiari che in questo modo potranno più facilmente andarlo a trovare”. La notizia, secondo quanto riporta il Corriere ...

A breve lascerà il carcere, dopo aver scontato una condanna a 16 anni ed otto mesi per il delitto dell'ex fidanzata, Antonella Multari. finirà di scontare la sua pena tra giugno e luglio, ...

