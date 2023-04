Luca Delfino finirà di scontare la pena in una struttura Rems, paura tra i residenti (Di giovedì 13 aprile 2023) A breve Luca Delfino lascerà il carcere, dopo aver scontato una condanna a 16 anni ed otto mesi per il delitto dell’ex fidanzata, Antonella Multari. Delfino finirà di scontare la sua pena tra giugno e luglio, ma i giudici di sorveglianza lo reputano estremamente pericoloso, pertanto hanno deciso che dovrà trascorrere altri sette anni e mezzo in una Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), le strutture nate in sostituzione dei vecchi ospedali psichiatrici giudiziari. Delfino, tramite il suo avvocato Riccardo Lamonaca ha chiesto di poter andare a Villa Caterina a Genova Prà, per poter stare “più vicino alla casa dei familiari che in questo modo potranno più facilmente andarlo a trovare”. La notizia, secondo quanto riporta il Corriere ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 aprile 2023) A brevelascerà il carcere, dopo aver scontato una condanna a 16 anni ed otto mesi per il delitto dell’ex fidanzata, Antonella Multari.dila suatra giugno e luglio, ma i giudici di sorveglianza lo reputano estremamente pericoloso, pertanto hanno deciso che dovrà trascorrere altri sette anni e mezzo in una(residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), le strutture nate in sostituzione dei vecchi ospedali psichiatrici giudiziari., tramite il suo avvocato Riccardo Lamonaca ha chiesto di poter andare a Villa Caterina a Genova Prà, per poter stare “più vicino alla casa dei familiari che in questo modo potranno più facilmente andarlo a trovare”. La notizia, secondo quanto riporta il Corriere ...

