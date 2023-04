Lovegang126 | la tracklist di Cristi e diavoli | disco del collettivo romano

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ilsvela ladie diavolo,che porterà in giro per l’Italia nell’estate 2023 Il, composto da Franco126, Ketama126, Pretty Solero,Asp126, Ugo Borghetti, Drone126 e Nino Brown, svela ladie diavolo, il primo progettografico ufficiale, fuori venerdì 21 aprile e già disponibile in presave e preorder. L’album indipendente e autoprodotto è impreziosito dai featuring con Branca, Danno, Gel, Gemello, Gemitaiz, Gianni Bismark, Lil Kvneki, Mystic One, Security, Side Baby, Sosa Priority e Tiromancino. I titoli dei brani sono stati annunciati tramite la pubblicazione di una mappa sulla loro ...