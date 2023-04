(Di giovedì 13 aprile 2023) La principessa, in Toscana con il marito Alberto per i festeggiamenti dei 160 anni del Consolato del Principato di, ha optato per un look color ghiaccio dal piglio casual, ideale per muoversi nel centro cittadino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : L'outfit regale di oggi: Charlène di Monaco in lungo per l'ultima riunione di famiglia -

Un modello decisamente imponente, ed è il caso di dirlo,. Il modello si chiama Princess Love ... Per uncosì importante sono necessari gioielli altrettanto prestigiosi. E così Maxima ha ...Rania di Giordania , impegnata con il marito, il re Abdullah II, in una visita ufficiale in Giappone , ci ha deliziato con un impeccabile serie di ensemble sartoriali uno più chic dell'altro. Ad ...A rendere il tutto ancoraci ha pensato la tiara . Un cimelio di famiglia risalente al 1900 ... ha lasciato che fossero le geometrie di paillettes ricamate nella parte superiore dell'a ...

L'outfit regale di oggi: Charlène di Monaco, a tutto comfort tra le vie di Firenze con Andrea Bocelli Vanity Fair Italia

In un ensemble firmato Zimmermann, la reale ci serve una nuova lezione di stile su come indossare il color confetto dalla testa ai piedi. Chic, ma diversa dal solito ...A lezione di bon ton dalla principessa britannica: maniche a sbuffo, cintura in vita e un fiocco tra i capelli en pendent con le scarpe ...