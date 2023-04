Loretta Goggi | la triste rivelazione sul marito | italiani in lacrime

(Di giovedì 13 aprile 2023) Personaggi Tv., in occasione del suo ritorno in Tv con il programma Benedetta Primavera, ha concesso un’intervista a Il Messaggero. L’artista è riapparsa su Rai1 con un one-woman show tutto suo di 4 puntate a 72 anni. “Una delle sue tante rinascite”, scrive il quotidiano. Spazio anche per le vicende personali: laha raccontato un doloroso ricordo che riguarda suo, Gianni Brezza. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Serena Bortone sull’addio a “Oggi è un altro giorno”: cosa ha rivelato la conduttrice Leggi anche: Bianca Berlinguer, quanto guadagna: svelati gli stipendi di giornalisti e dirigenti RAI, lasulGianni Brezza La cantante è diventata famosa grazie ...

Nella primavera del 2011, raccontain un'intervista a MoltoSalute , è morto il marito Gianni Brezza, 'ma quest'anno ho vissuto questa ricorrenza in modo positivo: proprio il giorno ...

Loretta Goggi: «Una maledetta primavera ho perso mio marito, ma ora sono rinata» ilmessaggero.it

«Maledetta primavera, di Cassella e Savio. Canta, Loretta Goggi». Sanremo 1981. «Che fretta c’era», entrava nelle nostre vite per non uscirne più.«Maledetta primavera, di Cassella e Savio. Canta, Loretta Goggi». Sanremo 1981. «Che fretta c’era», entrava nelle nostre vite per non uscirne più.