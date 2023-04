Locatelli chiede il cambio, ma Paredes non ha la maglia: la sostituzione slitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Minuto 83: tutto è pronto per il cambio, con Miretti e Pogba a bordo campo. Poi il dietrofront: Locatelli è sfinito, tocca a Paredes. Ma l'argentino non ha la maglia da gara, da qui lo scatto... negli ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 aprile 2023) Minuto 83: tutto è pronto per il, con Miretti e Pogba a bordo campo. Poi il dietrofront:è sfinito, tocca a. Ma l'argentino non ha lada gara, da qui lo scatto... negli ...

