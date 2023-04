Locali storici, ddl per tutelarli: ecco le regioni più rappresentate (Di giovedì 13 aprile 2023) Un disegno di legge in difesa di alberghi, ristoranti, pasticcerie, confetterie e caffè letterari che hanno fatto la storia dell’ospitalità italiana. È quanto presentato a Palazzo Madama in una conferenza stampa organizzata dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (primo firmatario del ddl), alla presenza del presidente dell’Associazione Locali storici italiani, Enrico Magenes, e della docente di Economia del turismo all’Università Bocconi di Milano Magda Antonioli Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 aprile 2023) Un disegno di legge in difesa di alberghi, ristoranti, pasticcerie, confetterie e caffè letterari che hanno fatto la storia dell’ospitalità italiana. È quanto presentato a Palazzo Madama in una conferenza stampa organizzata dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (primo firmatario del ddl), alla presenza del presidente dell’Associazioneitaliani, Enrico Magenes, e della docente di Economia del turismo all’Università Bocconi di Milano Magda Antonioli

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Locali storici, ddl per tutelarli: ecco le regioni più rappresentate - BIG_GROUP_ : RT @EdTroiano: SI APRE LA CONFERENZA STAMPA ROMA “Norme per la tutela e valorizzazione dei locali storici” Inizia la CS su iniziativa del… - donyp00288476 : RT @Agricolae1: Commercio: @giamma71 (@LegaSalvini), tutelare locali storici da invasione franchising - giamma71 : RT @EdTroiano: “Norme per la tutela e valorizzazione dei locali storici” Oggi conferenza stampa su iniziativa del Senatore @giamma71 Tut… - giamma71 : RT @EdTroiano: SI APRE LA CONFERENZA STAMPA ROMA “Norme per la tutela e valorizzazione dei locali storici” Inizia la CS su iniziativa del… -