Lo Zoosafari di Fasano contro l'abbattimento dell'orsa che ha ucciso Andrea Papi: «L'accogliamo noi in una struttura dedicata»

Lo Zoosafari di Fasano, in provincia di Brindisi, si schiera contro l'abbattimento dell'orsa Jj4, responsabile della morte del runner 26enne Andrea Papi. La struttura ha infatti dichiarato di essere pronta ad accogliere l'animale. «In seguito a fatti tragici che hanno visto la morte del giovane runner per un attacco da parte di un'orsa e la decisione di abbattere la stessa, lo Zoosafari di Fasano, nella persona dell'amministratore unico, esprime cordoglio alla famiglia – si legge nell'annuncio fatto sui social network – e non condividendo l'opzione dell'abbattimento si rende disponibile, qualora necessario, ad accogliere l'orsa, eventualmente realizzando un'apposita struttura ex novo, ...

