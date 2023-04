Lo stooping | nuova moda di interior design newyorkese che ha conquistato Instagram

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 13 aprile 2023) Life&People.it Dare unavita ai mobili abbandonati o ai complementi d’arredo, rimetterli a nuovo e trasformarli in pezzi unici di, pronti a impreziosire ogni appartamento: ecco cos’è lo, lache arriva da New York. Impazza negli Stati Uniti già da qualche anno e di recente arriva anche in Italia, soprattutto grazie al supporto di un social alleato:. Cosa sappiamo sulla tendenza del momento, che ogni appassionato di arredamento glamour dovrebbe conoscere? Locos’è e come funziona? Il verbo “to stoop” in inglese vuol dire letteralmente raccogliere, il termine “stoop” indica invece il pianerottolo esterno di un palazzo, accanto alle scale, il luogo in cui solitamente si lasciano tutti quegli oggetti per cui si è ...