Lo stipendio dell'a.d. di Exxon sale a 36 milioni dopo i super profitti per la guerra in Ucraina

La retribuzione di Darren Woods, amministratore delegato della compagnia petrolifera statunitense Exxon Mobil è salita nel 2022 del 55%. Lo "stipendio" del manager sfiora ora i 36 miliardi di dollari (32,5 milioni di euro) dopo che il gruppo ha chiuso un bilancio record grazie agli extraprofitti generati dagli aumenti dei prezzi di petrolio e gas innescati dalla guerra in Ucraina. Woods riceverà 11 milioni di dollari in forma di stock options (opzioni di acquisto ad un determinato prezzo) delle azioni della compagnia, il bonus viene raddoppiato mentre il salario base sale del 10% a 1,9 milioni. Exxon ha chiuso il 2022 con profitti per poco meno di 56 miliardi di dollari e ha aumentato ...

