Lo mandiamo sul lastrico | Bonolis e Bruganelli | un' altra bomba

(Di giovedì 13 aprile 2023) Volano stracci tra Dagospia e la coppia Paolo-Sonia. Il sito di Roberto D'Agostino, che già aveva anticipato la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ha lanciato una rumorosa indiscrezione: la fine della loro storia d'amore. Una notizia circolata in fretta in rete e arrivata alle orecchie dei diretti interessati che non hanno affatto apprezzato. Il conduttore e l'imprenditrice hanno scelto l'ironia per commentare, in un post sul profilo Instagram di lei. "Siamo in difficoltà", dicenel video. "Che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali del nostro quotidiano, oppure non ci separiamo eil sito sul?". "È un dilemma morale", ...

'E' un dilemma morale', insiste. 'Vabbè pensiamoci', gli fa eco Bruganelli. 'Anche perché ce l'hanno detto adesso. Dovremmo parlarne pure ...

" Eccoci qua ", ha esordito Bonolis in un reel su Instagram, quindi ha aggiunto la Bruganelli: " Dicono che ci stiamo separando ". " Ora che facciamo Ci separiamo per non smentire o non ci separiamo ..."