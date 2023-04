Livorno e la costosissima Darsena Europa per rianimare il porto Iter bloccato dal parco che tutela il mare | “Praterie di Posidonia a rischio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Foto Filippo Gini/Wikipedia – Attribuzione – Condividi allo stesso modo 2.0 Generico (CC BY-SA 2.0)Le opere pubbliche apropedeutiche alla realizzazione di Piattaformaneldirappresentano il più grande affidamento di denari pubblici attualmente in corso in Italia: 383 milioni di euro per 7 chilometri di nuove dighe davanti allo scalo a protezione di un gigantesco scavo marino che sposterà 15,6 milioni di metri cubi di fondali, più o meno quanto quattro stadi di San Siro. La “vera” piattaforma nei progetti e negli auspici dovrebbe permettere di raddoppiare i traffici commerciali allivornese perché potrebbe accogliere anche le navi portacontenitori di nuova generazione. Arrivato al momento della Valutazione d’Impatto Ambientale sulla prima fase di lavori, tuttavia, il ...