LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 89-84, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: vincono gli emiliani e le squadre saluta l’Europa (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di basket e buona serata! Vince, dunque, la Virtus Bologna, che supera 89-84 l’Olimpia Milano nell’ultimo match di Eurolega per le due formazioni italiane. Match equilibrato, combattuto, che ha visto gli emiliani chiuderla nell’ultimo quarto, dopo aver rincorso a lungo. Ora la sfida si sposta in campionato. 89-84 Due su due per Ojeleye a 38? dalla fine 87-84 Tripla di Voigtmann e Milano che torna a -3! 87-81 Due su due ai liberi per Shengelia 85-81 Tripla di Baron e match virtualmente riaperto a 60 secondi dalla fine 85-78 Due su due ai liberi per Voigtmann 85-76 Ancora Hackett, che tocca quota ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona serata! Vince, dunque, la, che supera 89-84 l’nell’ultimo match diper le due formazioni italiane. Match equilibrato, combattuto, che ha visto glichiuderla nell’ultimo quarto, dopo aver rincorso a lungo. Ora la sfida si sposta in campionato. 89-84 Due su due per Ojeleye a 38? dalla fine 87-84 Tripla di Voigtmann eche torna a -3! 87-81 Due su due ai liberi per Shengelia 85-81 Tripla di Baron e match virtualmente riaperto a 60 secondi dalla fine 85-78 Due su due ai liberi per Voigtmann 85-76 Ancora Hackett, che tocca quota ...

