LIVE – Trento-Piacenza | gara-1 semifinali Playoff Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di giovedì 13 aprile 2023) Latestualedi Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy, partita valevole per la prima giornata delledeiScudettodimaschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti sono stati gli unici a non necessitare di una-5 durante il primo turno di. Dall’altro lato i biancorossi di Massimo Botti sono reduci dall’incredibile rimonta contro Modena da 0-2 sotto nella serie e da 0-2 anche in-5. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 13 aprile alla BLM Group Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... comunetn : ?? Il #ConsiglioComunale di #Trento è convocato presso la sala Consiliare di pal. Thun i giorni: - mer 12/4 ore 17.3… - paoloangeloRF : Raf ritorna live a Trento dopo 20 anni: «Tour, un libro e il disco» | - ColucciLc : RT @PadovaCalcio: ???????????? ?? | ?? Si comincia! ?? Oggi inizia ufficialmente il cammino dei biancoscudati in eSerie C - campionato Esport uffici… - PadovaCalcio : ???????????? ?? | ?? Si comincia! ?? Oggi inizia ufficialmente il cammino dei biancoscudati in eSerie C - campionato Esport… - lorello : RT @opencity_italia: 40 Years of Tech! Guest speaker ????Andrew S. Tanenbaum ???? - 19 aprile - ore 20 30 - ??Felici di supportare l'evento di @… -

... vinta in rimonta nei quarti di finale), al centrale cubano Simon (già avversario dinelle ... dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronacaanche in streaming. BIGLIETTERIA L'incontro ...... alle 19,30, dei Jungleland al Backstage, locale di piazzaTrieste 52, e dei Graziano Romani ... in piazza Repubblica 23, alle 19,30 accoglierà il sound dei Les IrlandIIs per ilshow "From ......edizione di Citofonare Rai2) che per l'occasione era vestito come il leader dei Queen nelat ... Terzo ed ultimo concorrente del mini talent è stato Al Bano di(Tommaso Agresti) che ha ...

Diretta Virtus Bologna-Trento: dove vederla in tv e live streaming DAZN

Giovedì alla Blm Group Arena, ore 20.30, via alla serie di semifinale play off 2023 Foto Marco Trabalza. Prendono il via giovedì 13 aprile le semifinali Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023.GARA 5 - Live - Statistiche set per set Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (25-19, 25-17, 20-25, 21-25, 12-15) Valsa Group Modena: Mossa De Rezende 1, Ngapeth 18, Sanguinetti 8, ...