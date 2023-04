LIVE – Trento-Piacenza 3-0 (25-23, 25-22, 25-18): gara-1 semifinali Playoff Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA (Di giovedì 13 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza, partita valevole per la prima giornata delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti sono stati gli unici a non necessitare di una gara-5 durante il primo turno di Playoff. Dall’altro lato i biancorossi di Massimo Botti sono reduci dall’incredibile rimonta contro Modena da 0-2 sotto nella serie e da 0-2 anche in gara-5. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 13 aprile alla BLM Group Arena di Trento. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Latestualedi Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy, partita valevole per la prima giornata delledeiScudettodimaschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti sono stati gli unici a non necessitare di una-5 durante il primo turno di. Dall’altro lato i biancorossi di Massimo Botti sono reduci dall’incredibile rimonta contro Modena da 0-2 sotto nella serie e da 0-2 anche in-5. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 13 aprile alla BLM Group Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

