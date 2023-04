LIVE Sinner-Hurkacz, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 11.03 Entrano ora in campo i due giocatori secondo l’ordine di classifica: entra prima Hurkacz e poi Sinner. 11.01 Chi vince tra Hurkacz e Sinner incontrerà ai quarti di finale il vincente tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, terza sfida in programma sul campo Ranieri III. L’altro italiano impegnato negli ottavi di finale è Matteo Berrettini contro Holger Rune, in programma come terzo match a partire dalle 11.00 sul campo dei Principi. 10.58 Nell’edizione 2023 Sinner si è iscritto al torneo di doppio insieme a Diego Schwartzman, ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LADI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 11.03 Entrano ora in campo i due giocatori secondo l’ordine di classifica: entra primae poi. 11.01 Chi vince traincontrerà ai quarti di finale il vincente tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, terza sfida in programma sul campo Ranieri III. L’altro italiano impegnato negli ottavi di finale è Matteo Berrettini contro Holger Rune, in programma come terzo match a partire dalle 11.00 sul campo dei Principi. 10.58 Nell’edizionesi è iscritto al torneo di doppio insieme a Diego Schwartzman, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nerys__ : ??#RolexMonteCarloMasters ?? Sta per iniziare sul centrale ????Hurkacz ???? #Sinner! Live twitting dell’incontro qui sul mio profilo. - sportface2016 : Tutto pronto a #Montecarlo, cominciano gli ottavi di finale: in campo #Sinner e #Hurkacz, segui il LIVE - OA_Sport : LIVE Sinner-Hurkacz, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: pochi minuti al via. Chi vince trova Djokovic o Musetti ai qua… - sportli26181512 : ATP Monte-Carlo, Sinner-Hurkcaz in diretta LIVE. Più tardi Berrettini-Rune: Giornata dedicata agli ottavi di finale… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Buon esordio per Jannik! ?????? #RolexMonteCarloMasters | #Sinner | #EurosportTENNIS -