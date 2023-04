LIVE Sinner-Hurkacz, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: pochi minuti al via. Chi vince trova Djokovic o Musetti ai quarti (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Musetti-Djokovic (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 10.43 Ha faticato più del previsto Hubert Hurkacz per arrivare alla sfida contro Sinner. Il polacco ha annullato un match point nel match d’esordio contro Laslo Djere, vinto in rimonta dopo 3 tie-break, mentre ha vinto per 7-5 al terzo contro Jack Draper. 10.40 Jannik Sinner torna in campo dopo l’agevole vittoria al secondo turno contro Diego Schwartzman. L’argentino sul punteggio di 6-0, 3-1 in favore dell’azzurro ha alzato bandiera bianca, lasciando la strada libera all’azzurro, che al primo turno aveva ricevuto un bye. 10.35 Buongiorno amici e ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI(3° MATCH DALLE 11.00) LADI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 10.43 Ha faticato più del previsto Hubertper arrivare alla sfida contro. Il polacco ha annullato un match point nel match d’esordio contro Laslo Djere, vinto in rimonta dopo 3 tie-break, mentre ha vinto per 7-5 al terzo contro Jack Draper. 10.40 Janniktorna in campo dopo l’agevole vittoria al secondo turno contro Diego Schwartzman. L’argentino sul punteggio di 6-0, 3-1 in favore dell’azzurro ha alzato bandiera bianca, lasciando la strada libera all’azzurro, che al primo turno aveva ricevuto un bye. 10.35 Buongiorno amici e ...

