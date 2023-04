LIVE Sinner-Hurkacz 3-6, 7-6, 2-1 ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: break dell’italiano nel terzo (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 2-1 Sinner stecca di diritto. 40-30 Servizio vincente di Hurkacz con la seconda. 30-30 GRANDE Sinner QUI! Hurkacz ora sta rischiando ogni colpo, ma l’azzurro rimanda tutto di là e poi chiude con un vincente di diritto! 30-15 Servizio vincente del polacco. 15-15 Qui Hurkacz pesca un assurdo rovescio lungolinea. 0-15 Affossa in rete il rovescio il polacco. 2-0 Servizio vincente di Sinner! 40-15 Lungo il rovescio di Hurkacz. 30-15 Bellissima volée in allungo di Sinner con il diritto. 15-15 Largo il ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LADI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 2-1stecca di diritto. 40-30 Servizio vincente dicon la seconda. 30-30 GRANDEQUI!ora sta rischiando ogni colpo, ma l’azzurro rimanda tutto di là e poi chiude con un vincente di diritto! 30-15 Servizio vincente del polacco. 15-15 Quipesca un assurdo rovescio lungolinea. 0-15 Affossa in rete il rovescio il polacco. 2-0 Servizio vincente di! 40-15 Lungo il rovescio di. 30-15 Bellissima volée in allungo dicon il diritto. 15-15 Largo il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : RT @Nerys__: ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 3 - game 4 #Sinner regolare in battuta, la mantiene con il polacco a zero. ????Hurkacz 1… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 3 - game 4 #Sinner regolare in battuta, la mantiene con il polacco a zero. ????… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 3 - game 3 Il polacco tiene il servizio. Finora fa la differenza, a favore di… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 3 - game 2 #Sinner conferma il break. Da segnalare un suo bel punto a rete. H… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 3 - game 1 ??due palle break #Sinner ??BREAK SINNER brutto game di #Hurkacz,… -