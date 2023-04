LIVE Sinner-Hurkacz 3-6, 6-5 ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: fase decisiva del secondo parziale (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 30-30 Doppio fallo. Ora servirebbe che il polacco non metta la prima… 30-15 Ace al centro. 15-15 Sassata micidiale sulla prima di servizio. 0-15 Risposta aggressiva di Sinner sulla seconda, il rete il rovescio di Hurkacz. 6-5 Sinner chiude uno scambio lungo con un vincente di diritto. Quantomeno si è guadagnato il tie-break. 40-30 Assurda risposta di Hurkacz, che poi chiude con il diritto incrociato. 40-15 Larga la risposta di Hurkacz. Seconda. 30-15 Hurkacz sbaglia una volée di diritto non così complicata, aveva comandato sin ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LADI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 30-30 Doppio fallo. Ora servirebbe che il polacco non metta la prima… 30-15 Ace al centro. 15-15 Sassata micidiale sulla prima di servizio. 0-15 Risposta aggressiva disulla seconda, il rete il rovescio di. 6-5chiude uno scambio lungo con un vincente di diritto. Quantomeno si è guadagnato il tie-break. 40-30 Assurda risposta di, che poi chiude con il diritto incrociato. 40-15 Larga la risposta di. Seconda. 30-15sbaglia una volée di diritto non così complicata, aveva comandato sin ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 12 Hurkacz tiene il servizio. Il secondo set si deciderà al tie break… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 12 ??Set point Sinner. Jannik attacca bene e Hubi non è preciso al se… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 11 Sinner mantiene il servizio garantendosi, al minimo, il tie break… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 10 Agevolissimo il turno di servizio per il polacco. ????#Hurcacz 5 ????#Sinner 5 #SkyTennis - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 9 Turno in battuta che scorre liscio per #Sinner. Si continua on ser… -