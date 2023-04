LIVE – Sinner-Hurkacz 3-6 3-2 | ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glidideldi(terra battuta). L’azzurro è decisamente riposato. Al secondo turno, infatti, è rimasto in campo appena trentotto minuti contro l’argentino Diego Schwartzman, ritiratosi all’inizio del secondo set per un infortunio alla spalla. Non si può dire altrettanto del gigante polacco, rimasto in campo quasi sei ore nelle sue due uscite per avere la meglio rispettivamente del serbo Laslo Djere e del britannico Jack Draper. Il bilancio dei precedenti vede in vantaggio il nativo di Wroclaw per 2-1. Tutti e tre precedenti, tuttavia, sono andati in scena sul veloce.partirà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 5 #Sinner conferma il controbreak. Si procede, quindi, on serve.… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 4 #Sinner si porta sullo 0-30. Hurkacz dimezza svantaggio con demi vo… - Federic94876253 : RT @Nerys__: ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 3 #Sinner la annulla con un passante incrociato vicini alla rete. Segue un erro… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 3 #Sinner la annulla con un passante incrociato vicini alla rete. Se… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 3 #Sinner recupera da 0-30 con l’aiuto della prima. Poi si va ai van… -

11.11 - Inizia- Hurkacz con il polacco al servizio, mentre sul Court Des Princes ecco Ruud - Struff. 11.00 - Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti con ilin cui seguiremo e commenteremo ...Le partite di oggi al torneo di Montecarlo. Oggi si giocano tutte le partite degli ottavi di finale: Ruud (NOR) - Struff (GER).- Hurkacz (POL). Tsitsipas (GRE) - Jarry (CIL). Rublev (RUS) - Khachanov (RUS). Djokovic (SRB) - MUSETTI (ITA). Fritz (USA) - Lehecka (CEC). Medvedev (RUS) - Zverev (GER). Rune (DAN) - ...MONTECARLO - Sono tre gli italiani agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo , terzo Masters stagionale c he si sta disputando sulla terra rossa . Aprirà la giornata Jannikche, dopo aver superato il compagno di doppio Schwartzman, se la vedrà contro Hubert Hurkacz . Seguirà poi Lorenzo Musetti , vincitore del derby italiano contro Nardi, che se la vedrà contro ...

ATP Monte-Carlo, Sinner-Hurkacz in diretta LIVE. Più tardi Berrettini-Rune Sky Sport

La cronaca della quarta giornata al torneo di Montecarlo: si giocano le partite degli ottavi di finale, In campo Sinner, Berrettini e Musetti.