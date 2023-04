LIVE Sinner-Hurkacz 3-6 | 3-2 ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA | l’azzurro recupera subito il break

(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LADI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 40-0 Servizio e diritto lungolinea del polacco.non riesce a minare le certezze diper ora. 30-0 Ancora una demi-volée da fantascienza di, che poi chiude con una volée di rovescio. Sta giocando con grande sicurezza. 15-0 Largo di un soffio il diritto lungolinea dista servendo il 58% di prime,il 61%. 3-2 In rete la risposta del polacco,tiene un servizio importante. 40-30 E’ impressionante come sta giocandoda fondocampo, davvero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 5 #Sinner conferma il controbreak. Si procede, quindi, on serve.… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 4 #Sinner si porta sullo 0-30. Hurkacz dimezza svantaggio con demi vo… - Federic94876253 : RT @Nerys__: ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 3 #Sinner la annulla con un passante incrociato vicini alla rete. Segue un erro… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 3 #Sinner la annulla con un passante incrociato vicini alla rete. Se… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 2 - game 3 #Sinner recupera da 0-30 con l’aiuto della prima. Poi si va ai van… -

11.11 - Inizia- Hurkacz con il polacco al servizio, mentre sul Court Des Princes ecco Ruud - Struff. 11.00 - Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti con ilin cui seguiremo e commenteremo ...Le partite di oggi al torneo di Montecarlo. Oggi si giocano tutte le partite degli ottavi di finale: Ruud (NOR) - Struff (GER).- Hurkacz (POL). Tsitsipas (GRE) - Jarry (CIL). Rublev (RUS) - Khachanov (RUS). Djokovic (SRB) - MUSETTI (ITA). Fritz (USA) - Lehecka (CEC). Medvedev (RUS) - Zverev (GER). Rune (DAN) - ...MONTECARLO - Sono tre gli italiani agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo , terzo Masters stagionale c he si sta disputando sulla terra rossa . Aprirà la giornata Jannikche, dopo aver superato il compagno di doppio Schwartzman, se la vedrà contro Hubert Hurkacz . Seguirà poi Lorenzo Musetti , vincitore del derby italiano contro Nardi, che se la vedrà contro ...

La cronaca della quarta giornata al torneo di Montecarlo: si giocano le partite degli ottavi di finale, In campo Sinner, Berrettini e Musetti.