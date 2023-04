LIVE Sinner-Hurkacz, 2-5 ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel set (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Rovescio in salto dell’italiano che mette in difficoltà il dritto del polacco. 30-15 Termina in corridoio il cross di rovescio giocato da Sinner. 30-0 Colpisce male il dritto in corsa Hurkacz, che non riesce a trovare il campo. 15-0 Buona prima ad uscire per l’azzurro su cui non trova il campo il polacco. 5-2 Gioco Hurkacz: con una buona prima vincente il polacco chiude questo game. 40-30 Servizio ad uscire e dritto in contropiede per Hurkacz. 30-30 Si apre il campo il polacco con una buona prima al centro, salvo poi colpire male il ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LADI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Rovescio in salto dell’italiano che mette in difficoltà il dritto del polacco. 30-15 Termina in corridoio il cross di rovescio giocato da. 30-0 Colpisce male il dritto in corsa, che non riesce a trovare il campo. 15-0 Buona prima ad uscire persu cui non trova il campo il polacco. 5-2 Gioco: con una buona prima vincente il polacco chiude questo game. 40-30 Servizio ad uscire e dritto in contropiede per. 30-30 Si apre il campo il polacco con una buona prima al centro, salvo poi colpire male il ...

