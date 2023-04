LIVE Sinner-Hurkacz, 0-3 ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: break in apertura per il polacco (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 40-40 Lento in uscita dal servizio Sinner, che prova poi a giocare un complicato rovescio lungolinea, senza riuscire a superare la rete. Ad-40 Buona prima ad uscire per l’italiano su cui il polacco stecca la risposta di dritto. 40-40 Trova la profondità Sinner, che mette in difficoltà Hurkacz il quale si ritrova in pancia la palla. 30-40 Attacca sulla diagonale sinistra l’italiano, che poi viene a rete senza però dover giocare la volee. 15-40 Ottima prima al centro di Sinner su cui non riesce a rispondere il polacco. 0-40 Spinge ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LADI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 40-40 Lento in uscita dal servizio, che prova poi a giocare un complicato rovescio lungolinea, senza riuscire a superare la rete. Ad-40 Buona prima ad uscire per l’italiano su cui ilstecca la risposta di dritto. 40-40 Trova la profondità, che mette in difficoltàil quale si ritrova in pancia la palla. 30-40 Attacca sulla diagonale sinistra l’italiano, che poi viene a rete senza però dover giocare la volee. 15-40 Ottima prima al centro disu cui non riesce a rispondere il. 0-40 Spinge ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : RT @Nerys__: ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 1 - game 4 Non bene #Sinner, molto falloso, 0-40. ??Tre palle break #Hurkacz. La prima a… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 1 - game 4 Il gioco si protrae ai vantaggi e #Sinner se lo aggiudica al propr… - Federic94876253 : RT @Nerys__: ??#RolexMonteCarloMasters ?? Sta per iniziare sul centrale ????Hurkacz ???? #Sinner! Live twitting dell’incontro qui sul mio profil… - Nerys__ : ??LIVE #RolexMonteCarloMasters ?? SET 1 - game 4 Non bene #Sinner, molto falloso, 0-40. ??Tre palle break #Hurkacz.… - Corriere : Atp Montecarlo: si parte con Sinner-Hurkacz, poi Musetti-Djokovic e Berrettini Diretta -