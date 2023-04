LIVE – Prima giornata Assoluti nuoto Riccione 2023: giovedì 13 aprile in DIRETTA (Di giovedì 13 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE Prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Riccione 2023 di nuoto. I migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 50 metri, ma anche il pass per i Mondiali di Fukuoka in programma a luglio. Fari puntati soprattutto sui 100 metri rana femminili con Arianna Castiglioni e Martina Carraro, mentre è grande assente Benedetta Pilato. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di giovedì 13 aprile per la sessione mattutina, mentre dalle ore 18.00 si svolgerà la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE delle gare di ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Latestualedei Campionati Italianiverili didi. I migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 50 metri, ma anche il pass per i Mondiali di Fukuoka in programma a luglio. Fari puntati soprattutto sui 100 metri rana femminili con Arianna Castiglioni e Martina Carraro, mentre è grande assente Benedetta Pilato. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di13per la sessione mattutina, mentre dalle ore 18.00 si svolgerà la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelle gare di ...

