(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming deidi Riccione – I tempi limite per idi Fukuoka – La presentazione deidi Riccione – I nomi nuovi da seguire agli Assoluti di Riccione Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata degli Assoluti primaverili diin vasca lunga. Alla piscina Comunale di Riccione gli atletiriprendono il loro cammino dopo la pausa invernale ed un 2022 ricchissimo di eventi. Nell’unico grande appuntamento estivo sarà il Mondiale di Fukuoka che farà da trampolino di lancio verso un 2024 da vivere tutto d’un fiato con, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Champions pallanuoto, AN Brescia e Pro Recco live su Sky: Undicesima giornata della Len Champions League di pallanu… - live_palermo : Proseguono intanto le verifiche tecniche per la realizzazione di un impianto provvisorio in vista della chiusura ne… -

Il prossimo appuntamento è per sabato 15 aprile all'Olimpica comunale di viale del Fante contro la Distretti EcologiciRoma. LA CRONACA Sbloccano i padroni di casa con Echenique in controfuga.... dal novembre scorso, sta proponendo alle scuole italiane un programma di eventi instreaming ...è stato ulteriormente arricchito dalla partecipazione straordinaria del campione del mondo di...Fase a gironi, 11giornatasu Sky e NOW Martedì 4 aprile Ore 20.30 : AN Brescia - Novi Beograd, Sky Sport Arena e NOW, diretta Mercoledì 5 aprile Ore 18 : Nautikos Omilos Vouliagmeni - Pro ...

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: subito Quadarella e Burdisso, azzurri a caccia del pass per i Mondiali OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming dei Campionati Italiani di Riccione – I tempi limite per i Mondiali di Fukuoka – La presentazione dei Campionati Italiani di ...Da domani al 17 aprile lo Stadio del Nuoto di Riccione sarà teatro degli Assoluti primaverili di nuoto in piscina. La competizione nazionale non sarà limitata all’assegnazione dei titoli nostrani nell ...