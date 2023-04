LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Simona Quadarella qualificata per Fukuoka! Ceccon vince i 50 dorso (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.59: Al via la finale B dei 400 stile libero 18.58: Tommaso Griffante con 3’55?97 si aggiudica la finale junior dei 400 stile libero, secondo posto per Federico Mao con 3’56?09 18.54: Al via la finale juniores dei 400 stile 18.52: Simona Quadarella E’ LA PRIMA qualificata AI MONDIALI DI Fukuoka! La romana vince gli 800 sl in 8’21?14 , seconda Cesarano con 8’34?55, terza Gabbrielleschi in 8’38?43 18.51: Quadarella, Tetamanzi, Gabbrielleschi ai 700 18.50: Quadarella prima in 6’15?81, poi Cesarano e Gabbrielleschi 18.49. Quadarella, Cesarano, Gabbrielleschi ai 500 18.47. A metà gara Quadarella prima in 4’08?80, Cesarano, ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.59: Al via la finale B dei 400 stile libero 18.58: Tommaso Griffante con 3’55?97 si aggiudica la finale junior dei 400 stile libero, secondo posto per Federico Mao con 3’56?09 18.54: Al via la finale juniores dei 400 stile 18.52:E’ LA PRIMAAI MONDIALI DILa romanagli 800 sl in 8’21?14 , seconda Cesarano con 8’34?55, terza Gabbrielleschi in 8’38?43 18.51:, Tetamanzi, Gabbrielleschi ai 700 18.50:prima in 6’15?81, poi Cesarano e Gabbrielleschi 18.49., Cesarano, Gabbrielleschi ai 500 18.47. A metà garaprima in 4’08?80, Cesarano, ...

