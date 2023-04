LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Quadarella, Razzetti, Angiolini e De Tullio volano a Fukuoka! (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 1 19.32: VINCE Razzetti E VOLA IN GIAPPONE! L’azzurro trionfa nei 200 farfalla con 1’54?98, vicinissimo al personale, secondo Burdisso che crolla nel finale con 1’55?61, terzo Carini con 1’55?67 19.31: Ai 100 Burdisso, Razzetti, Carini 19.30: Al via nella finale dei 200 farfalla: Carini, Burdisso, Razzetti, Ferraro, Camozzi, Faraci, Sansone, Cavedini 19.28: Mattia Reina con 2’00?28 si aggiudica la finale B dei 200 farfalla 19.24: Matteo Palmisano vince il titolo junior dei 200 farfalla con 2’03?19 19.21: LISA Angiolini! La toscana vince con. 1’06?18 che la porta a Fukuoka! Secondo posto per Carraro con 1’06?37, terza pizza per Castiglioni con 1’06?38 19.18. Nella finale dei 100 rana donne ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 1 19.32: VINCEE VOLA IN GIAPPONE! L’azzurro trionfa nei 200 farfalla con 1’54?98, vicinissimo al personale, secondo Burdisso che crolla nel finale con 1’55?61, terzo Carini con 1’55?67 19.31: Ai 100 Burdisso,, Carini 19.30: Al via nella finale dei 200 farfalla: Carini, Burdisso,, Ferraro, Camozzi, Faraci, Sansone, Cavedini 19.28: Mattia Reina con 2’00?28 si aggiudica la finale B dei 200 farfalla 19.24: Matteo Palmisano vince il titolo junior dei 200 farfalla con 2’03?19 19.21: LISA! La toscana vince con. 1’06?18 che la porta aSecondo posto per Carraro con 1’06?37, terza pizza per Castiglioni con 1’06?38 19.18. Nella finale dei 100 rana donne ...

