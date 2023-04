LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Paltrinieri avvicina Detti nei 400 stile! Bene Lamberti nei 50 dorso (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03: Battaglia a due tra compagne di allenamento a Imola: Arianna Castiglioni vince in 1’06?81, seconda Bottazzo in 1’07?70 11.01: Martina Carraro domina la quarta batteria dei 100 rana con 1’07?84 davanti a Zucca in 1’09?77, terza Principi in 1’10?30 10.59: Asia Maggi con 1’11?45 vince la terza batteria dei 100 rana. Ora Martina Carraro nella quarta 10.57: “E’ stato un periodo difficile, non mi aspettavo di andare così Bene questa mattina, forse non farò la finale” Dichiara Gregorio Paltrinieri 10.57: Giorgia Troncone si impone nella seconda batteria dei 100 rana con 1’11?30 10.56: Sofia Salvioni vince la prima batteria dei 100 rana in 1’13?15 10.54: Questi i finalisti dei 400 stile: Detti, Paltrinieri, Lamberti, M. De ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03: Battaglia a due tra compagne di allenamento a Imola: Arianna Castiglioni vince in 1’06?81, seconda Bottazzo in 1’07?70 11.01: Martina Carraro domina la quarta batteria dei 100 rana con 1’07?84 davanti a Zucca in 1’09?77, terza Principi in 1’10?30 10.59: Asia Maggi con 1’11?45 vince la terza batteria dei 100 rana. Ora Martina Carraro nella quarta 10.57: “E’ stato un periodo difficile, non mi aspettavo di andare cosìquesta mattina, forse non farò la finale” Dichiara Gregorio10.57: Giorgia Troncone si impone nella seconda batteria dei 100 rana con 1’11?30 10.56: Sofia Salvioni vince la prima batteria dei 100 rana in 1’13?15 10.54: Questi i finalisti dei 400 stile:, M. De ...

