LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: lampi di Angiolini e Carini. Alle 18.30 le finali (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 12.01: Tutto questo dAlle 18.30 sul nostro LIVE. Grazie per averci seguito per ora e appuntamento a più tardi! Buona giornata 11.59: Belle anche le sfide tra Franceschi e Cusinato nei 400 misti, tra Detti e Marco De Tullio nei 400 stile (dove Paltrinieri ha rinunciato alla finale) e tra Ceccon, Lamberti e Mora nei 50 dorso. Attesa per la prova di Simona Quadarella negli 800 stile libero 11.58: Non ci sono state grandi sorprese nella prima mattinata dedicata Alle batterie degli Assoluti di Riccione. Si preannuncia un pomeriggio di sfide ad altissima tensione. Fari puntati in particolare su 100 rana con il trio Angiolini, Carraro e Castiglioni a giocarsi il titolo e sui 200 farfalla con Burdisso, Razzetti e ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 12.01: Tutto questo d18.30 sul nostro. Grazie per averci seguito per ora e appuntamento a più tardi! Buona giornata 11.59: Belle anche le sfide tra Franceschi e Cusinato nei 400 misti, tra Detti e Marco De Tullio nei 400 stile (dove Paltrinieri ha rinunciato alla finale) e tra Ceccon, Lamberti e Mora nei 50 dorso. Attesa per la prova di Simona Quadarella negli 800 stile libero 11.58: Non ci sono state grandi sorprese nella prima mattinata dedicatabatterie degli Assoluti di Riccione. Si preannuncia un pomeriggio di sfide ad altissima tensione. Fari puntati in particolare su 100 rana con il trio, Carraro e Castiglioni a giocarsi il titolo e sui 200 farfalla con Burdisso, Razzetti e ...

