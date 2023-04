LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: che battaglia nella rana donne e nei 200 farfalla uomini! Paltrinieri strabilia nei 400 ma rinuncia alla finale (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.25: Aurora Zanin vince la prima batteria dei 400 misti con 4’56?69 11.24: Paltrinieri ha comunicato che non disputerà la finale dei 400 stile libero questo pomeriggio 11.20: Al via la prima delle 4 batterie dei 400 misti donne 11.18: Questi i finalisti dei 200 farfalla maschili: Carini, Burdisso, Razzetti, Ferraro, Camozzi, Faraci, Sansone e Cavedini 11.17: Un Alberto Razzetti un po’ farraginoso nella prima parte di gara ma poi performante nella seconda parte tocca per primo con 1’57?80, secondo un buon Ferraro con 1’58?82 11.14: Molto bene un Giacomo Carini che ha distribuito alla grande le forse e chiude con 1’56?15, per ora miglior tempo 11.11: Bene Burdisso che chiude ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.25: Aurora Zanin vince la prima batteria dei 400 misti con 4’56?69 11.24:ha comunicato che non disputerà ladei 400 stile libero questo pomeriggio 11.20: Al via la prima delle 4 batterie dei 400 misti11.18: Questi i finalisti dei 200maschili: Carini, Burdisso, Razzetti, Ferraro, Camozzi, Faraci, Sansone e Cavedini 11.17: Un Alberto Razzetti un po’ farraginosoprima parte di gara ma poi performanteseconda parte tocca per primo con 1’57?80, secondo un buon Ferraro con 1’58?82 11.14: Molto bene un Giacomo Carini che ha distribuitogrande le forse e chiude con 1’56?15, per ora miglior tempo 11.11: Bene Burdisso che chiude ...

