LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: bene Lamberti nei 50 dorso! Ceccon in finale (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43: Andrea Filadelli si aggiudica la quarta batteria dei 400 stile con il tempo di 3’54?12. Ora Detti, Lamberti e Bertoni nella penultima batteria 10.38. Samuele Zaccagno soiffrendo un po’ nel finale con 3’59?55 si impone nella seconda batteria e va in testa alla classifica provvisoria 10.34: Vincenzo Caso si aggiudica la prima batteria dei 400 stile libero con 4’02?23 10.30: Al via la prima di cinque batterie dei 400 stile libero uomini 10.28: Emma Vittoria Giannelli vince la seconda e penultima serie degli 800 stile libero con il crono di 8’45?37, seconda Giulia Berton con 8’48?01 10.23: Giannelli e Schiazzano a giocarsi la vittoria dopo 400 metri nella seconda serie 10.18: Leonie Beck con 8’35?39 vince la prima serie ma è fuori classifica, il successo va a Sara Pedemonte ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.43: Andrea Filadelli si aggiudica la quarta batteria dei 400 stile con il tempo di 3’54?12. Ora Detti,e Bertoni nella penultima batteria 10.38. Samuele Zaccagno soiffrendo un po’ nelcon 3’59?55 si impone nella seconda batteria e va in testa alla classifica provvisoria 10.34: Vincenzo Caso si aggiudica la prima batteria dei 400 stile libero con 4’02?23 10.30: Al via la prima di cinque batterie dei 400 stile libero uomini 10.28: Emma Vittoria Giannelli vince la seconda e penultima serie degli 800 stile libero con il crono di 8’45?37, seconda Giulia Berton con 8’48?01 10.23: Giannelli e Schiazzano a giocarsi la vittoria dopo 400 metri nella seconda serie 10.18: Leonie Beck con 8’35?39 vince la prima serie ma è fuori classifica, il successo va a Sara Pedemonte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA:… - sportli26181512 : Champions pallanuoto, AN Brescia e Pro Recco live su Sky: Undicesima giornata della Len Champions League di pallanu… - live_palermo : Proseguono intanto le verifiche tecniche per la realizzazione di un impianto provvisorio in vista della chiusura ne… -