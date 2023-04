LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: attesa per Quadarella e Burdisso! Si parte con i 50 dorso uomini (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.40. Vittoria in rimonta di Thomas Ceccon con 24?93, sconfitto per soli due centesimi Michele Lamberti, con 24?95, terzo posto per Stefanì con 25?16. Non arriva la qualificazione per i Mondiali, fissata a 24?70 18.38: Al via nella finale dei 50 dorso Lamberti, Stefanì, Ceccon, Busa, Andolfi, Mora, Brunella, Lazzari 18.37: E’ Glessi a vincere in 25?99 la finale B dei 50 dorso precedendo Brambillaschi e Gazzillo 18.35: Christian Bacico con 25?80 vince i 50 dorso juniores e si qualifica per gli Europei di categoria 18.30: Al via la finale junior dei 50 dorso uomini 18.29: Il programma prevede le finali junior e B per tutte le gare tranne i 400 misti (solo finale A e B) e gli 800 stile donne ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.40. Vittoria in rimonta di Thomas Ceccon con 24?93, sconfitto per soli due centesimi Michele Lamberti, con 24?95, terzo posto per Stefanì con 25?16. Non arriva la qualificazione per i Mondiali, fissata a 24?70 18.38: Al via nella finale dei 50Lamberti, Stefanì, Ceccon, Busa, Andolfi, Mora, Brunella, Lazzari 18.37: E’ Glessi a vincere in 25?99 la finale B dei 50precedendo Brambillaschi e Gazzillo 18.35: Christian Bacico con 25?80 vince i 50juniores e si qualifica per gli Europei di categoria 18.30: Al via la finale junior dei 5018.29: Il programma prevede le finali junior e B per tutte le gare tranne i 400 misti (solo finale A e B) e gli 800 stile donne ...

