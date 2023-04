LIVE – Musetti-Djokovic | ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glidideldi(terra battuta). Il carrarino, dopo il convincente esordio contro l’altro serbo Miomir Kecmanovic, ha demolito il qualificato connazionale Luca Nardi, a cui ha lasciato neppure un game. Adesso il faccia a faccia con il numero uno del mondo, contro cui si trova in svantaggio per 3-0 negli scontri diretti. Nell’unico andato in scena sul rosso, però,si è trovato avanti di due set prima di doversi ritirare per affaticamento durante il quinto e decisivo parziale. Erano glididel Roland Garros 2021. Il ventidue volte ...

MONTECARLO - Tre italiani agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo . Berrettini ha raggiunto Sinner e, mentre Sonego e Nardi si sono arresi rispettivamente a Medvedev e. Berrettini ha battuto in rimonta Cerundolo (5 - 7, 7 - 6, 6 - 4), Sinner ha approfittato del ritiro di Schwartzman (problema alla spalla) per eliminarlo,invece ha vinto il derby ...Cerundolo), Sonego (contro Medvedev) e il derbyvs Nardi 13:35 - Risultato durissimo per Luca Nardi nel derby consul campo n. 2. La testa di serie n. 16 di Carrara si è aggiudicata l'...Tutti i precedenti tra Nole e gli azzurri- DJOKOVICCAPITOLO 51 C'è di nuovo un tennista italiano sul cammino di Novak Djokovic. Il serbo affronterà oggi Lorenzo(ore 19.30 su ...

Possibile comprare anche il singolo biglietto della partita sulla piattaforma live on demand NOW. Dove vedere in TV Musetti-Djokovic a Montecarlo, orario e diretta streaming Musetti-Djokovic è il ...