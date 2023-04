LIVE Musetti-Djokovic 4-6, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: il serbo vince un primo set ricco di errori (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 40-A Lontano dalla palla Djokovic con il dritto: terza palla break. 40-40 Trova profondità Djokovic con il dritto e salva anche la seconda palla break. 30-40 Lungo con il rovescio Musetti dopo aver stretto bene con il dritto. 15-40 Incide con il dritto Musetti, costringe alla difesa Djokovic: due palle break. 15-30 Due doppi falli di fila per Djokovic. 15-15 Altro doppio fallo per Djokovic: il secondo del match. 15-0 Sbaglia con il rovescio Musetti. 16.48 Dovrà salire per Musetti la resa con ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HURKACZ DALLE 11.00 LADI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 40-A Lontano dalla pallacon il dritto: terza palla break. 40-40 Trova profonditàcon il dritto e salva anche la seconda palla break. 30-40 Lungo con il rovesciodopo aver stretto bene con il dritto. 15-40 Incide con il dritto, costringe alla difesa: due palle break. 15-30 Due doppi falli di fila per. 15-15 Altro doppio fallo per: il secondo del match. 15-0 Sbaglia con il rovescio. 16.48 Dovrà salire perla resa con ...

