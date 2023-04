LIVE Musetti-Djokovic 4-6 7-5 5-4 | ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA | l’italiano serve per il match

(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HURKACZ DALLE 11.00 LADI BERRETTINI-RUNE (4°DALLE 11.00) A-40 Lungo il rovescio disullo slice di! C’è il terzopoint. 40-40 Sparacchia via con il dritto, ha spinto bene. 40-A Il passante stretto dida lontano! Non ha inciso con l’attacco: palla break. 40-40 Risponde aggressivosulla seconda e se ne va il dritto di. 40-30 Stecca con il dritto. 40-15 IL SECONDO ACE DEL GAME PER! Doppio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlCavour : SIAMO LIVE FINO ALLA FINE???? + MUSETTI G O A T - fnicodemo : RT @Nerys__: #RolexMonteCarloMasters ??LIVE ??LORENZO MUSETTI VINCE SU DJOKOVIC?? E ora, domani, ai quarti ci sarà un derby italiano con #Si… - vincenzo5151 : RT @Nerys__: #RolexMonteCarloMasters ??LIVE ??LORENZO MUSETTI VINCE SU DJOKOVIC?? E ora, domani, ai quarti ci sarà un derby italiano con #Si… - Nerys__ : #RolexMonteCarloMasters ??LIVE ??LORENZO MUSETTI VINCE SU DJOKOVIC?? E ora, domani, ai quarti ci sarà un derby itali… - Nerys__ : #RolexMonteCarloMasters ??LIVE Altro match point, il terzo, che sfina per #Musetti, complice una gran risposta del s… -

Sportface.it seguirà l'evento in diretta e fornirà costante aggiornamenti in tempo reale non appena ci saranno delle novità in merito alla partita tra Lorenzoe Novak Djokovic. SEGUI IL......ilin cui seguiremo e commenteremo insieme il giovedì del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Oggi sono tre gli italiani in campo nel turno degli ottavi di finale: Jannik Sinner, Lorenzoe ...Stabili, Berrettini e Sonego, risale Cecchinato che guadagna quasi 20 posizioni grazie alle semifinali all'Estoril. Ecco la classifica aggiornata SINNER - HURKACZ1) NOVAK DJOKOVIC - ...

Musetti-Djokovic all'Atp Montecarlo, il risultato in diretta live della partita Sky Sport

11.00 – Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti con il live in cui seguiremo e commenteremo insieme il giovedì del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Oggi sono tre gli italiani in campo nel turno degli ...Lorenzo Musetti sfida sul Centrale il numero 1 del mondo Novak Djokovic: in palio il pass per i quarti di finale del Masters di Monte-Carlo contro Jannik Sinner. Partita sospesa per pioggia: sarà ...