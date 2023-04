LIVE – Musetti-Djokovic 4-6 7-5 3-3 | ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glidideldi(terra battuta). Il carrarino, dopo il convincente esordio contro l’altro serbo Miomir Kecmanovic, ha demolito il qualificato connazionale Luca Nardi, a cui ha lasciato neppure un game. Adesso il faccia a faccia con il numero uno del mondo, contro cui si trova in svantaggio per 3-0 negli scontri diretti. Nell’unico andato in scena sul rosso, però,si è trovato avanti di due set prima di doversi ritirare per affaticamento durante il quinto e decisivo parziale. Erano glididel Roland Garros 2021. Il ventidue volte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nerys__ : #RolexMonteCarloMasters ??LIVE SET 3 - game 6 Lorenzo (serve bene) mantiene la battuta con Nole a 15. Ancora nessun… - Nerys__ : #RolexMonteCarloMasters LIVE SET 3 - game 5 Nole, rientrato dopo la pausa con un tape nel retro coscia sinistro, ma… - Nerys__ : #RolexMonteCarloMasters LIVE SET 3 - game 4 #Musetti mantiene la battuta con #Djokovic a 30. Nole falloso in quest… - PaoloBMb70 : LIVE. Musetti sfida Djokovic negli ottavi a Monte-Carlo - AlfonsoRugna76 : RT @SkySport: LIVE #TENNIS #Atp 1000 Monte-Carlo, #Musetti vince il secondo set 7-5: tra poco il terzo set su #SkySport Uno #SkyTennis -

Sportface.it seguirà l'evento in diretta e fornirà costante aggiornamenti in tempo reale non appena ci saranno delle novità in merito alla partita tra Lorenzoe Novak Djokovic. SEGUI IL......ilin cui seguiremo e commenteremo insieme il giovedì del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Oggi sono tre gli italiani in campo nel turno degli ottavi di finale: Jannik Sinner, Lorenzoe ...Stabili, Berrettini e Sonego, risale Cecchinato che guadagna quasi 20 posizioni grazie alle semifinali all'Estoril. Ecco la classifica aggiornata SINNER - HURKACZ1) NOVAK DJOKOVIC - ...

Musetti-Djokovic all'Atp Montecarlo, il risultato in diretta live della partita Sky Sport

Lorenzo Musetti sfida sul Centrale il numero 1 del mondo Novak Djokovic: in palio il pass per i quarti di finale del Masters di Monte-Carlo contro Jannik Sinner. Partita sospesa per pioggia: sarà ...11.00 – Cari amici di Ubitennis, eccoci pronti con il live in cui seguiremo e commenteremo insieme il giovedì del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Oggi sono tre gli italiani in campo nel turno degli ...