LIVE Musetti-Djokovic 4-6 7-5 1-1 | ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA | arriva la sospensione per pioggia! 2 ore e 16? di partita

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HURKACZ DALLE 11.00 LADI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 18.12 La pioggia ora prende il sopravvento, completamente coperto il campo e gran parte del pubblico è andato via. 18.11forte la pioggia e quindi si decide di coprire il campo: i due giocatori vanno negli spogliatoi. 40-30 Accelera con il contropiede di drittoe sfonda, ma adesso arriverà l’interruzione. 40-15 Non passa la difesa dimentre sta iniziando a piovere forte. 30-15 Brutto errore con il dritto per. 15-15 Reggeda lontano esbaglia con il dritto. 15-0 Di poco lunga la risposta di ...