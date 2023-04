LIVE – Musetti-Djokovic 4-6 6-5, ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 13 aprile 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Djokovic, incontro valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra battuta). Il carrarino, dopo il convincente esordio contro l’altro serbo Miomir Kecmanovic, ha demolito il qualificato connazionale Luca Nardi, a cui ha lasciato neppure un game. Adesso il faccia a faccia con il numero uno del mondo, contro cui si trova in svantaggio per 3-0 negli scontri diretti. Nell’unico andato in scena sul rosso, però, Musetti si è trovato avanti di due set prima di doversi ritirare per affaticamento durante il quinto e decisivo parziale. Erano gli ottavi di finale del Roland Garros 2021. Il ventidue volte ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per glidideldi(terra battuta). Il carrarino, dopo il convincente esordio contro l’altro serbo Miomir Kecmanovic, ha demolito il qualificato connazionale Luca Nardi, a cui ha lasciato neppure un game. Adesso il faccia a faccia con il numero uno del mondo, contro cui si trova in svantaggio per 3-0 negli scontri diretti. Nell’unico andato in scena sul rosso, però,si è trovato avanti di due set prima di doversi ritirare per affaticamento durante il quinto e decisivo parziale. Erano glididel Roland Garros 2021. Il ventidue volte ...

