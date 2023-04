LIVE Musetti-Djokovic 4-6 5-5, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: ancora contro-break del serbo (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Ennesimo errore di dritto per Djokovic. 5-5 break Djokovic. Da 30-0 il serbo infila quattro punti di fila e Musetti non riesce a chiudere. 30-40 Rallenta con la prima Musetti, Djokovic mette i piedi in campo e accelera: palla del 5-5. 30-30 Perde in spinta Musetti e rimane troppo alto il passante. 30-15 Non arriva neanche alla rete il tentativo di smorzata. 30-0 Servizio aggressivo da parte di Musetti sulla seconda. 15-0 Bel dritto stretto di Musetti in uscita dal ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HURKACZ DALLE 11.00 LADI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Ennesimo errore di dritto per. 5-5. Da 30-0 ilinfila quattro punti di fila enon riesce a chiudere. 30-40 Rallenta con la primamette i piedi in campo e accelera: palla del 5-5. 30-30 Perde in spintae rimane troppo alto il passante. 30-15 Non arriva neanche alla rete il tentativo di smorzata. 30-0 Servizio aggressivo da parte disulla seconda. 15-0 Bel dritto stretto diin uscita dal ...

