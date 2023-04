LIVE Musetti-Djokovic 0-0, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: inizia il match! (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00) inizia IL match! Al servizio Novak Djokovic. 15.52 Chi vince questo match affronterà Jannik Sinner ai quarti di finale: l’altoatesino si è sbarazzato di Hubert Hurkacz cancellando un match point nel tiebreak del secondo set. 15.50 I due giocatori sono già entrati in campo e sono nella fase di riscaldamento. 15.48 Tre i precedenti tra Musetti e Djokovic: quello che salta alla mente è il match perso da due set avanti dal toscano al Roland Garros di due anni fa, poi sono arrivate anche le sconfitte a Dubai e Parigi-Bercy lo scorso anno. 15.45 Il serbo l’anno ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-HURKACZ DALLE 11.00 LADI BERRETTINI-RUNE (4° MATCH DALLE 11.00)ILAl servizio Novak. 15.52 Chi vince questo match affronterà Jannik Sinner ai quarti di finale: l’altoatesino si è sbarazzato di Hubert Hurkacz cancellando un match point nel tiebreak del secondo set. 15.50 I due giocatori sono già entrati in campo e sono nella fase di riscaldamento. 15.48 Tre i precedenti tra: quello che salta alla mente è il match perso da due set avanti dal toscano al Roland Garros di due anni fa, poi sono arrivate anche le sconfitte a Dubai e Parigi-Bercy lo scorso anno. 15.45 Il serbo l’anno ...

