LIVE Lech-Fiorentina sullo 0-1 | la sblocca Cabral

(Di giovedì 13 aprile 2023)Poznan-(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata dei quarti di finale in Conference League....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : LIVE Lech Poznan-Fiorentina 0-1: palo di Gonzalez, poi Cabral insacca! - FiorentinaUno : #LechPoznanFiorentina 0?-1? ??4' GOL #FIORENTINA, #CABRAL da rapace d'area segna il vantaggio viola, Segui la nost… - Ftbnews24 : #Lech Poznan-Fiorentina 0-0, inizia la partita: segui la Conference League in diretta LIVE #Conference League, Fior… - FiorentinaUno : #LechPoznanFiorentina 0?-0? ??1’ Inizia il match allo stadio Miejski, il calcio d'inizio della #Fiorentina, Segui… - UEFAcom_it : FISCHIO D'INIZIO! Si parte! La Fiorentina sfida il Lech Poznan! Segui la sfida LIVE su -

Al Miejski Stadium, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Conference League traPoznan e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Miejski Stadium,Poznan e Fiorentina si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Conference ...POZNAN (3 - 5 - 2) : Bednarek; Pereira, Milic, Satka; Skoras, Kvekveskiri, Karlstrom, Velde, Rebocho; Marchwinski, Ishak. All. Van Den Brom FIORENTINA (4 - 3 - 3) : Terracciano; Dodò, ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina che affronta il(LaPresse) - Calciomercato.itDa una parte i viola di Vincenzo Italiano, reduci dal pareggio in Serie A contro lo Spezia che ha ...

Diretta Lech Poznan-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e live streaming DAZN

5' - Nico Gonzalez dalla destra, rientra sul suo mancino, tiro a giro strepitoso che finisce sul palo. La sfera carambola sulla schiena di Bednarek, e sulla ribattuta il più lesto di tutti è proprio ...Al Miejski Stadium, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League tra Lech Poznan e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Miejski Stadium, Lech ...