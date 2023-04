LIVE Lech-Fiorentina sull'1-3 | gol di Bonaventura

(Di giovedì 13 aprile 2023)Poznan-(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata dei quarti di finale in Conference League....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaUno : #LechPoznanFiorentina 1?-4? ??64' GOL #FIORENTINA, fa tutto da solo IKONE' che salta l'uomo a centrocampo e si lanc… - FiorentinaUno : #LechPoznanFiorentina 1?-3? ??58' GOL #FIORENTINA, Arrivo a rimorchio #BONAVENTURA che dal limite di prima calcia… - FiorentinaUno : #LechPoznanFiorentina 1?-2? ??49' Cambio #Fiorentina, Esce #NicoGonzalez entra #Ikonè Segui la nostra diretta testu… - FiorentinaUno : #LechPoznanFiorentina 1?-2? ??46' Riparte il match senza cambi da entrambe le parti, battono i padroni di casa del… - FiorentinaUno : #LechPoznanFiorentina 1?-2? ??47' Finisce la prima frazione di gioco con i viola che sull'ultima azione sfiorano il… -

POZNAN - Quarti di finale di Conference League per la Fiorentina: la squadra di Italiano fa visita alPoznan per i primi 90' della sfida. Dirige il bosniaco Irfan Peljto. Segui la gara in ...Amorim leggi anche Champions League, l'Inter batte 2 - 0 il Benfica nell'andata dei quarti Il tabellino diPoznan - Fiorentina 1 - 4.4' Cabral, 20' Velde (L), 41' Nico Gonzalez, 58' ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina che affronta il(LaPresse) - Calciomercato.itDa una parte i viola di Vincenzo Italiano, reduci dal pareggio in Serie A contro lo Spezia che ha ...

Lech Poznan-Fiorentina 1-4, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

53' - Kvekveskiri fa correre a sinistra Velde, cross smorzato da Dodò. Deve ripartire da dietro il Lech Poznan. Ha provato a stringere i denti Nico Gonzalez. Voleva restare a tutti i costi in campo ma ...53' - Kvekveskiri fa correre a sinistra Velde, cross smorzato da Dodò. Deve ripartire da dietro il Lech Poznan. Ha provato a stringere i denti Nico Gonzalez. Voleva restare a tutti i costi in campo ma ...