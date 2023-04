LIVE Juventus-Sporting Lisbona | Europa League 2023 in DIRETTA | Milik parte titolare con Di Maria e Chiesa!

(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 Scelta coraggiosa quella del tecnico della, Allegri decide di puntare tutto sull’attacco per sbloccare subito la partita. Restano Kean e Vlahovic oltre Soulé come alternative offensive. 20.02 Ecco le formazioni ufficiali:(3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di, Chiesa. All. Allegri(3-4-3): Adan; St. Juste, Coates, Inacio; Esgaio, Morita, Goncalves, Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim 20.00 Buonasera e benvenuti alla sfida tra. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di ...

STATISTICHE E PRECEDENTI -e Sporting si sono affrontate in una sola stagione in precedenza, nella fase a gironi della Champions League 2017/18: i bianconeri hanno vinto 2 - 1 in casa, prima ...Alle 21, invece, lariceve a Torino lo Sporting Lisbona mentre alla stessa ora, in ...Wieffer M. 53' ROMA (3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, ...In Europa League c'è lo Sporting sulla strada della, scopriamo insieme le formazioni ufficiali . I bianconeri si giocano la prima sfida di questo quarto di finale tra le mura di casa. ...

19:24 - Ultimissime di formazione in casa Juventus in vista della sfida di questa sera contro lo Sporting CP in Europa League. Massimiliano Allegri è orientato a schierare una formazione ultra ...È arrivata la tanto attesa andata dei quarti di finale di Europa League per la Juventus di Massimiliano Allegri, che di fronte si trova il temibile Sporting Lisbona allenato da Ruben Amorim… Leggi ...