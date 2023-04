LIVE Juventus-Sporting Lisbona, Europa League 2023 in DIRETTA: bianconeri per costruire un vantaggio (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Sporting Lisbona, Europa League 2023, match d’andata dei quarti di finale. Imperdibile appuntamento all’Allianz Stadium, dove la Juventus affronta l’andata dei quarti di finale dell’Europa League contro lo Sporting. Il club portoghese è un avversario da non sottovalutare, come dimostrato dall’impresa compiuta dalla squadra di Amorim agli ottavi di finale, eliminando l’Arsenal, attualmente in testa alla Premier League. Sia lo Sporting che la Juventus sono stati eliminati nella fase a ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di, match d’andata dei quarti di finale. Imperdibile appuntamento all’Allianz Stadium, dove laaffronta l’andata dei quarti di finale dell’contro lo. Il club portoghese è un avversario da non sottovalutare, come dimostrato dall’impresa compiuta dalla squadra di Amorim agli ottavi di finale, eliminando l’Arsenal, attualmente in testa alla Premier. Sia loche lasono stati eliminati nella fase a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Chicca141002 : RT @GiovaAlbanese: Vigilia #UEL #JuveSporting Allenamento #Juventus ?? LIVE: - PressReview99 : LIVE Scandicci-Alba Blaj, Finale Cev Cup 2023 in DIRETTA: le toscane possono alzare il trofeo - OA Sport… - RobertaFazio7 : RT @TV8it: Juventus e Sporting sono pronte a scendere in campo per guadagnarsi l’accesso alle semifinali di Europa League. Non perdetevi il… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Amorim: 'Conosciamo le qualità della Juventus'. Esgaio: 'La Juventus è forte, ma noi siamo sicuri del nos… - RobertaFazio7 : RT @GiovaAlbanese: Vigilia #UEL #JuveSporting Allenamento #Juventus ?? LIVE: -