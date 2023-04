LIVE Juventus-Sporting Lisbona | Europa League 2023 in DIRETTA | Allegri schiera il tridente dal primo minuto!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve-Sporting LIVE alle 21: tridente persante per Allegri, fuori Vlahovic. Dal 1' Trincao e Pedro Goncalves: Obiett… - BianconeraNews : Si riparte dal 'tridente' con sospesa: le scelte UFFICIALI di #Allegri per #JuventusSporting. - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS-SPORTING - Le formazioni ufficiali: Di Maria e Chiesa a supporto di Kean - LiveBianconera : ??LIVE?? #JuveSporting: la formazione dei bianconeri Chi sono gli 11 scelti da #Allegri ?? - 1897_frank : Dalle 20 :40 Vi aspettiamo ?? per la #frankreaction di #JuveSporting, e mi raccomando in tanti per non vedere un bad… -

All'Allianz Stadium è in programma il primo atto dei quarti di finale di Europa League . In campo si affrontanoe Sporting Lisbona che si contenderanno l'accesso alle semifinali della competizione internazionale in almeno centottanta minuti di gioco. Il match di ritorno è in programma giovedì prossimo ...Alle 21, invece, lariceve a Torino lo Sporting Lisbona mentre alla stessa ora, in ...ROMA (3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, ...Calciomercato, i bianconeri sono alla ricerca di un difensore centrale e sfidano il Real Madrid. Il gigante che fa impazzire Allegri Vi abbiamo spesso raccontato di come la, per la prossima stagione, ha in mente di ribaltare praticamente quasi tutto il reparto difensivo.

LIVE Juventus-Sporting Lisbona, Europa League 2023 in DIRETTA: bianconeri per costruire un vantaggio OA Sport

Questa sera giovedì 13 aprile alle 21.00 la gara d’andata dei quarti di finale. La Juventus gioca in casa contro lo Sporting Lisbona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW e anche su Sky Spo ...Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a info@juvenews.eu Pagina non ufficiale, non ...