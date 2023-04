LIVE Juventus-Sporting Lisbona 1-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | torna in campo Pogba!

(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88? Morita di testa manda fuori. 86? Fuori Locatelli e Di Maria per Pogba e Paredes nella. 84? Entrerà Paredes e non Miretti. 82? Cross di Bellerin parato da Perin. 80? Si alza l’ovazione, tra poco inPogba e Miretti. 78?che si lancia completamente in avanti. 76? Dentro Bellerin ed Essugo, fuori Edwards ed Esgaio nello. 74? Si preparano altri cambi per la. 72? Gooooooooooooooooooool, Gatti, sfrutta una mischia al centro dell’area di rigore,1-0. 70? Fallo di Chiesa in fase difensiva. 68? Si scalda anche Pogba nella. 66?che abbassa il baricentro. 64? Dentro Arthur e Reis, fuori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BianconeraNews : San #Perin fa il doppio miracolo e salva il risultato nelle battute finali! ???? - BianconeraNews : #Pogback (again): il francese rimpiazza Angel #DiMaria. ?????? - BianconeraNews : La #Juventus si porta in avanti! Arriva il primo goal in bianconero di #Gatti! ?? 1-0. ?? #ForzaJuve… - kicker_live : Juventus Turin - Sporting Lissabon 1:0 Tor: F. Gatti (73.) #JUVSPL - BianconeraNews : La ripresa della sfida tra #Juventus e #SportingCP è cominciata: forza, ragazzi! ?? #ForzaJuve… -

All'Allianz Stadium è in programma il primo atto dei quarti di finale di Europa League . In campo si affrontanoe Sporting Lisbona che si contenderanno l'accesso alle semifinali della competizione internazionale in almeno centottanta minuti di gioco. Il match di ritorno è in programma giovedì prossimo ...All'Allianz Stadium è in programma il primo atto dei quarti di finale di Europa League . In campo si affrontanoe Sporting Lisbona che si contenderanno l'accesso alle semifinali della competizione internazionale in almeno centottanta minuti di gioco. Il match di ritorno è in programma giovedì prossimo ...74' Gatti(3 - 4 - 3) : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. All. Allegri SPORTING (3 - 4 - 3) : Adan; St. Juste, Coates, ...

Diretta Juventus-Sporting ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

85' - DOPPIO CAMBIO NELLA JUVENTUS: fuori Di Maria e Locatelli e spazio per Pogba e Paredes, 84' - Perin butta fuori il pallone per permettere a Pogba di entrare ma il cambio non è ancora pronto e Di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:48 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE di Feyenoord-Roma, grazie mille per averci seguito! A tutti gli amici di OA Sport un buon proseguimento di serata, i ...