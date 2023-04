LIVE Juventus-Sporting Lisbona 1-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | Gatti sblocca la partita!

(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76? Dentro Bellerin ed Essugo, fuori Edwards ed Esgaio nello. 74? Si preparano altri cambi per la. 72? Gooooooooooooooooooool,, sfrutta una mischia al centro dell’area di rigore,1-0. 70? Fallo di Chiesa in fase difensiva. 68? Si scalda anche Pogba nella. 66?che abbassa il baricentro. 64? Dentro Arthur e Reis, fuori Santos e Chermiti nello. 62? Fuori Milik e Kostic, dentro Vlahovic e Fagioli nella. 60? Punizione delloche non sortisce effetti. 58? In attesa ancora dell’ingresso in campo Fagioli e Vlahovic. 56? Chiesa con velocità chiama all’intervento la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BianconeraNews : La #Juventus si porta in avanti! Arriva il primo goal in bianconero di #Gatti! ?? 1-0. ?? #ForzaJuve… - kicker_live : Juventus Turin - Sporting Lissabon 1:0 Tor: F. Gatti (73.) #JUVSPL - BianconeraNews : La ripresa della sfida tra #Juventus e #SportingCP è cominciata: forza, ragazzi! ?? #ForzaJuve… - BianconeraNews : La #Juventus chiude il primo tempo contro lo #SportingCP su un perfetto punteggio di parità. - Daniell4962140 : ??Live Stream #JUVSCP #UEL #ChampionsLeague #MUFC ??Juventus vs Sporting CP ??Live>> -

All'Allianz Stadium è in programma il primo atto dei quarti di finale di Europa League . In campo si affrontanoe Sporting Lisbona che si contenderanno l'accesso alle semifinali della competizione internazionale in almeno centottanta minuti di gioco. Il match di ritorno è in programma giovedì prossimo ...Commenta per primo Non solo Roma e, in campo questa sera tutti i quarti di finale di Europa League , tra cui le due partite delle italiane. Alle 18.45 i giallorossi affrontano in Olanda il Feyenoord , mentre alle 21 in scena ...(3 - 4 - 3) : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. All. Allegri SPORTING (3 - 4 - 3) : Adan; St. Juste, Coates, Inacio; ...

Juventus - Sporting Lisbona 1-0: Cronaca in diretta Live Virgilio Sport

73' - GOOOOOL! JUVENTUS IN VANTAGGIO CON GATTI! 71' - E' una fase complicata della partita, la Juve ci prova ma non sta trovando le misure giuste in attacco. Alla fine è Chiesa a commettere fallo e lo ...62' - DOPPIO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entrano Vlahovic e Fagioli al posto di Milik e Kostic. 62' - DOPPIO CAMBIO NELLO SPORTING - dentro Arthur Gomes al posto di Chermiti e Reis per Nuno Santos. 61' - ...