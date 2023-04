LIVE Juventus-Sporting Lisbona 0-0, Europa League 2023 in DIRETTA: miracolo di Szczesny su Coates! (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31? Fallo in attacco di Kostic. 29? Ancora Szczesny protagonista su Pedro Goncalves. 27? Vola Szczesny su un colpo di testa di Coates. 25? Giallo per Rabiot per un pestone a centrocampo. 23? Di Maria al volo, manda in fallo laterale. 21? Destro di Morita che finisce sul fondo di un soffio. 19? Chiesa torna nella sua posizione di sinistra. 17? Rabiot per Chiesa che controlla male il pallone in area di rigore. 15? Juventus che cambia modulo, Chiesa a destra, Kostic alto a sinistra con Di Maria dietro la punta. 13? Allegri chiama all’aggressività in fase di non possesso. 11? Chiesa con il destro impegna Adan. 9? Destro di Trincao che scoordinato manda alto. 7? Sinistro di Milik che va oltre la traversa. 5? Di Maria prova l’assist, fuori misura per Chiesa e ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Fallo in attacco di Kostic. 29? Ancoraprotagonista su Pedro Goncalves. 27? Volasu un colpo di testa di Coates. 25? Giallo per Rabiot per un pestone a centrocampo. 23? Di Maria al volo, manda in fallo laterale. 21? Destro di Morita che finisce sul fondo di un soffio. 19? Chiesa torna nella sua posizione di sinistra. 17? Rabiot per Chiesa che controlla male il pallone in area di rigore. 15?che cambia modulo, Chiesa a destra, Kostic alto a sinistra con Di Maria dietro la punta. 13? Allegri chiama all’aggressività in fase di non possesso. 11? Chiesa con il destro impegna Adan. 9? Destro di Trincao che scoordinato manda alto. 7? Sinistro di Milik che va oltre la traversa. 5? Di Maria prova l’assist, fuori misura per Chiesa e ...

