LIVE Juventus-Sporting Lisbona 0-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | Milik parte titolare con Di Maria e Chiesa!

(Di giovedì 13 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.45 Angel Dista vivendo un’ottima stagione con lanelle competizioni europee, avendo già segnato quattro gol. Questo risultato eguaglia il suo precedente record personale, stabilito nella stagione 2016-17, confermando che l’ala argentina ha mantenuto un altollo di prestazioni nel corso degli anni. Il suo apporto è fondamentale per la squadra e, grazie alla sua esperienza e alle sue abilità, lapuò competere con successo nel panorama calcistico europeo. 20.40 Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo, ha mostrato una notevole forma in campo nelle competizioni europee, contribuendo a gol e assist per la sua squadra. Ha segnato due gol e fornito un assist nelle sue quattro presenze in...

Le formazioni ufficiali di- Sporting (ore 21)(3 - 4 - 3) : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. All. Allegri ...Commenta per primo Non solo Roma e, in campo questa sera tutti i quarti di finale di Europa League , tra cui le due partite delle italiane. Alle 18.45 i giallorossi affrontano in Olanda il Feyenoord , mentre alle 21 in scena ...STATISTICHE E PRECEDENTI -e Sporting si sono affrontate in una sola stagione in precedenza, nella fase a gironi della Champions League 2017/18: i bianconeri hanno vinto 2 - 1 in casa, prima ...

LIVE Juventus-Sporting Lisbona, Europa League 2023 in DIRETTA: bianconeri per costruire un vantaggio OA Sport

La Juventus vuole ripartire alla grande in Europa League dopo il ko in campionato contro la Lazio di Sarri. Nel prepartita del match valevole per l’andata dei quarti di finale all’Allianz Stadium ...La Juventus scende in campo all'Allianz Stadium per l'andata dei quarti di finale di Europa League. I bianconeri ospitano lo Sporting Lisbona, che ha eliminato l'Arsenal agli ottavi della competizione ...